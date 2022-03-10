Иностранные бренды украли у россиян миллиарды рублей в виде подарочных карт

Иностранные бренды, которые приостановили работу в России, не хотят возвращать деньги, потраченные на подарочные карты. По подсчетам аналитиков, на руках у россиян хранятся сертификаты на миллиарды рублей, но неизвестно, когда их можно будет реализовать.

В социальных сетях появилось множество историй от граждан, которые приобрели или получили в подарок карты магазинов, приостановивших деятельность в России. При этом службы поддержки также прекратили работу с клиентами, поэтому выяснить что-либо не представляется возможным, пишет KP.RU.

«В конце февраля купил жене подарок на 8 Марта – подарочную карту. Положил на нее 10 тысяч рублей. Приехали в Mango в торговом центре «Кунцево Плаза», а там уже все было закрыто. И никто не объясняет, что с этими картами делать. Получается, они у нас эти деньги украли?» – пожаловался житель Москвы.

Таких историй сотни по всей России. Тем, кому все же удалось связаться с представителями брендов, отвечают, что потратить средства с подарочных карт можно будет, когда бутики вновь начнут работать. Однако точной даты открытия не называет никто. Возвращать деньги бренды не собираются, а на фоне ухода из РФ иностранных платежных систем, такой возможности не будет вовсе.

По словам первого вице-президента российского общественного объединения «Опора России» Павла Сигала, по итогам 2021 года весь российский рынок продаж подарочных карт составлял порядка 6 млрд долларов (850 млрд рублей по текущему курсу). «Вопрос будет решаться в течение двух-трех месяцев (...) Аннулирование карт без возврата средств также возможно, но для любого бренда это будут серьезные репутационные потери», – заключил эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

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