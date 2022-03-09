Печальное зрелище: в торговых центрах закрылись десятки популярных магазинов (ФОТО)

С каждым днем все больше магазинов закрывается в торговых центрах Екатеринбурга. Сегодня уже не работают очень многие магазины одежды, косметики, интерьеров. Витрины некоторых опустели.

В частности, в торговых центрах закрыты Zara, Bershka, Pull and Bear, Stradivarius и Massimo Dutti. Не работают Oysho, H&M, интерьерные магазины вышеуказанных брендов, например, Zara Home. Также закрылся «Иль Дэ Ботэ».

Другие торговые точки пока прекратили только онлайн-торговлю. Так, вчера перестали работать российские сайты Reserved, Sinsay, Mohito и Cropp – они принадлежат производителю LPP. Офлайн-магазины пока работают.

Напомним, накануне о приостановке работы в России заявили также производитель Estee Lauder (Clinique, MAC Cosmetics, Tom Ford Beauty, Tory Burch Beauty, DKNY Fragrances и другие) и Procter&Gamble (Gillette, Oral-B, Pampers, Naturella, Ariel и другие).

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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