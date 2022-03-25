ТЦ в Казани хотят «выселить» ушедшие из России бренды и сдать их магазины в аренду

Руководители торговых центров в Казани хотят освободить площади от магазинов иностранных брендов, приостановивших работу в России. Об этом сообщает в телеграм-канал Mash Iptash.

С инициативой выступили администрации восьми ТЦ – KazanMall, «Горки парк», «Южный», «Франт», «Кольцо», «Мега», «Парк хаус» и ЦУМ. Они предлагают убрать оборудование ушедших из РФ брендов на склады временного хранения, а освободившиеся площади сдать отечественным арендаторам.

По данным канала, антикризисный штаб столицы Татарстана поддержал владельцев ТЦ. В ближайшее время сотрудники ведомства выйдут с этой инициативой на федеральный уровень.

В начале марта испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, приняла решение временно прекратить работу на территории России из-за ситуации на Украине. Компания временно закроет 502 магазина в РФ. Такое же решение приняли многие другие бренды иностранной одежды и обуви. При этом они подчеркнули, что не покидают российский рынок окончательно, ряд компаний продолжают оплачивать аренду и поддерживать финансово своих сотрудников.

Казань, Зоя Осколкова

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