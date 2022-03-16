Под угрозой потери работы находятся более 200 тысяч россиян

Международные компании, которые заявили об уходе с российского рынка или приостановили деятельность, обеспечивают работой более 200 тысяч человек. Об этом сообщают аналитики Forbes. Большая часть этих предприятий пока только поставила на паузу производственную деятельность.

С каждым днем растет число иностранных компаний, которые обозначают свою позицию по спецоперации России на Украине. На сегодняшний день немногие представители бизнеса заявили о полном уходе из РФ. Чаще всего они приостанавливают продажи, поставки и обслуживание клиентов, а также продолжают хотя бы частично платить зарплату.

При этом большинство компаний, имеющих в России заводы и фабрики, об их остановке пока не заявляют. В то же время многие из них ушли на вынужденный простой из-за срыва поставок комплектующих. Логистические цепочки были нарушены из-за антироссийских санкций.

Из тех организаций, которые приостановили работу, самые крупные заняты в пищевой промышленности. В одном только McDonald's работает 62 тысячи человек. Компания временно закрыла точки по всей стране, продолжив выплачивать зарплаты сотрудникам. Похожая ситуация сложилась с владеющей брендами KFC и Pizza Hut компанией Yum! Brands, на российских предприятиях которой, по данным СПАРК, работает более 14,5 тысячи человек.

В кофейнях Starbucks заняты около 2 тысяч россиян, им пообещали материальную поддержку. Работу сеть приостановила полностью.

Еще один крупный работодатель, заявивший об остановке деятельности, – Pepsico. На всех направлениях корпорации работают около 19 тысяч человек. Coca-Cola также заявила об уходе из России, однако, оказалось, что компания занималась лишь маркетингом, в то время как производством со штатом более 7 тысяч человек владеет Coca-Cola Hellenic Bottling Company, о сокращении бизнеса не заявлявшая.

Около 15 тысяч россиян являются сотрудниками шведкой IKEA, которая на три месяца закрыла все российские магазины. При этом увольнять работников ИКЕА пока не стала – все три месяца они будут работать с сохранением зарплаты.

Еще более 28 тысяч человек заняты в сфере продаж одежды и обуви. В этой отрасли о приостановке заявили Inditex (бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho и др.), Adidas AG, H&M Group, LVMH, Fast Retailing Co. (материнская компания Uniqlo), Mothercare.

Торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI заявила, что прекращает деятельность в России. В стране у нее 27 гипермаркетов и около 4,9 тысячи сотрудников. Временно закроет свои магазины и французский производитель косметики L'Oreal, на предприятиях которого заняты 2,2 тысячи человек.

Сворачивают деятельность и автопроизводители. В результате без работы рискуют остаться около 9,3 тысячи работников. Многие автопредприятия не заявляли о сокращении бизнеса в России, но были вынуждены остановить производство из-за нарушения логистических цепочек.

В IT сфере в международных компаниях в РФ работают десятки тысяч человек, при этом компании из этой отрасли склонны заявлять об уходе, а не приостановке деятельности. Так сделали EPAM Systems (6 тысяч сотрудников в России), Luxoft DXC Technology Company (4 тысячи), консалтинговая компания Accenture (2,3 тысячи). Полностью сворачивает оставшийся российский бизнес и Deutsche Bank, персонал которого в России, по данным Guardian, насчитывает около 1,7 тысячи человек.

В аудиторах «большой четверки» – E&Y, PwC, KPMG и Deloitte – в России работает совокупно более 15 тысяч человек. Они объявили о том, что их российские подразделения будут выведены из международных сетей, но продолжат работу в качестве самостоятельных групп, сохранив персонал.

На подконтрольных Siemens российских предприятиях работает почти 3,5 тысячи человек. Компания продолжит выполнять в России лишь «малый объем сервисных работ».

Недавно о приостановке деятельности заявили игроки табачного рынка. В Philip Morris International (PMI) работают 3,2 тысячи россиян, в Imperial Brands, которой принадлежат в том числе бренды Davidoff и West, – более тысячи.

Москва, Зоя Осколкова

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