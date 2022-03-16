Заводы Coca-Cola и PepsiCo пока не подавали заявлений об увольнении или переводе сотрудников на неполный день

Крупные иностранные компании, которые заявили о приостановке деятельности в России, пока не подавали заявления об увольнении сотрудников в Департамент по труду и занятости населения Свердловской области. О переводе людей на неполный рабочий день речи тоже не идет.

«Информации об увольнении сотрудников от указанных компаний не поступало», – сообщил «Новому Дню» директор департамента Дмитрий Антонов в официальном ответе на запрос. Речь идет о заводах Coca-Cola и PepsiСo в Екатеринбурге, а также о других иностранных компаниях.

Всего на сегодняшний день 136 компаний Свердловской области заявили об увольнении 920 сотрудников, но не факт, что это как-то связано с санкциями либо с уходом иностранных организаций. Как пояснили в департаменте, это среднестатистическая цифра для региона, которая к тому же может меняться: какие-то предприятия после подачи уведомления об увольнении могут передумать и отозвать заявление, какие-то трудоустроят своих сотрудников. Для справки: в период коронавирусных локдаунов было и такое, что в единой системе «Работа в России» были уведомления об увольнении 12 тысяч работников в Свердловской области. Так что 920 – это небольшое число.

Официальный уровень безработицы в регионе на 15 марта – 0,87%, это даже ниже, чем было в начале 2022 года (1,10%), сообщил в ответе «Новому Дню» Дмитрий Антонов. Безработными в базах центров занятости числятся 18 407 человек. И на сегодняшний день департамент не фиксирует существенного увеличения обращений. При этом доступно 45 047 вакансий (в начале года было более 51,5 тысячи).

«Наиболее востребованными остаются вакансии медицинских работников, инженерно-технического персонала, торговли, строительства, сферы продаж», – сообщили в департаменте по труду и занятости населения.

При этом перед ведомством стоит задача к концу 2022 года восстановить численность занятого населения до допандемийного уровня 2019-го. Но с учетом сложившихся обстоятельств все ведомства Свердловской области готовы к тому, что может начаться рост безработицы. В таком случае сотрудники центра занятости будут выезжать на предприятия, чтобы рассказать работникам об их правах, о возможности получить дополнительно образование и переподготовку. Обычно в таких случаях формируется перечень вакансий, на которые могут быть трудоустроены сотрудники конкретных закрывающихся предприятий, а их резюме размещается в единой базе «Работа в России». Уволенных людей предпенсионного возраста могут досрочно отправить на пенсию.

Напомним, ранее аналитики Forbes сообщали, что международные компании, которые заявили об уходе с российского рынка или приостановили деятельность, обеспечивают работой более 200 тысяч человек по всей России. В PepsiСo работают около 19 тысяч человек, около 15 тысяч россиян являются сотрудниками шведской Ikea, еще более 28 тысяч человек заняты в сфере продаж одежды и обуви.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»