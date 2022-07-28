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Четверг, 28 июля 2022, 10:02 мск

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С марта в Свердловской области число безработных выросло на 2000 человек

Безработица в Свердловской области продолжает расти, но очень медленно. С марта число людей, которые официально остались без работы, увеличилось на 2000. Всего сейчас в поисках работы 20,5 тысячи человек.

«Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, – 20 454 чел. Уровень регистрируемой безработицы – 0,97 %», – говорится на официальном сайте департамента по труду и занятости Свердловской области.

В марте показатели были 18 407 человек и 0,87% соответственно. Но до сих пор уровень безработицы не превысил показателя января 2022 года (1,1%) и уж тем более – пандемийных показателей. Тогда в работе нуждались 114 жителей Свердловской области.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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