За месяц число безработных на Среднем Урале выросло почти на 1500

В Свердловской области за последний месяц количество официальных безработных выросло с 18 400 до 19 836 человек. При этом уровень безработицы в целом остается низким – 0,94%, – говорится на официальном сайте департамента по труду и занятости.

Для оставшихся без работы на текущий момент есть 45 854 вакансии. Кстати, их число за месяц сократилось на 10 тысяч.

Напомним, в январе 2021 в разгар пандемии безработными были признаны 114 тысяч жителей Свердловской области. Но, как ранее говорил глава департамента по труду и занятости Дмитрий Антонов, рынок труда, как правило, реагирует на кризис через 6-9 месяцев после его начала.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»