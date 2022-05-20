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Пятница, 20 мая 2022, 15:25 мск

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Свердловские предприятия отправили в простой 1689 сотрудников

В настоящий момент 1689 сотрудников предприятий в Свердловской области отправлены в простой в связи с тяжелой экономической ситуацией работодателя. Массовых увольнений пока нет.

«Имеются единичные случаи массового высвобождения. Согласно законодательству, предприятия подают уведомление о массовом высвобождении, однако, согласно статистике центров занятости, ситуация может меняться и необходимость в увольнении отпадает, в этом случае предприятия отзывают свою заявку», – сообщили «Новому Дню» в Департаменте по труду и занятости населения Свердловской области.

За последний месяц число безработных в регионе увеличилось примерно на 1500 человек, писало ранее наше агентство. В департаменте сообщили, что о сокращении персонала чаще всего заявляют предприятия в сфере ЖКХ, обрабатывающего производства торговли. Конкретных примеров в ведомстве не привели. Ухудшение показателей безработицы пока не прогнозируется.

«Ожидается, что в ближайший месяц ситуация на рынке останется стабильной», – прокомментировали в департаменте.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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