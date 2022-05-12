«Уральские авиалинии» отправили в простой 931 сотрудника

Авиакомпания «Уральские авиалинии» в связи с приостановкой производства отправила в постой 931 сотрудника. Режим неполной занятости для них введен до 31 мая.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора департамента по труду и занятости Свердловской области Дмитрия Антонова. Информации о высвобождении сотрудников не поступало, то есть персонал пока не сокращают. В пресс-службе самой авиакомпании комментировать ситуацию отказались. Ранее «Уральские авиалинии» приостановили полетные программы по большинству своих зарубежных направлений.

Напомним, аэропорт Кольцово впервые за долгие годы принял решение о частичном сокращении персонала. Часть оставшихся сотрудников перевели на посменную работу. Причина – в резком сокращении пассажиропотока. За апрель 2022 года он упал в среднем на 30% (по сравнению с 2019 годом), но по зарубежным направлениям – на 70%. Грузоперевозки сократились на 59%.

В конце февраля в отношении российской авиаотрасли были введены жесточайшие санкции. Лизингодателей обязали отозвать у российских перевозчиков выданные в аренду самолеты. После этого многие авиакомпании отказались от полетов за рубеж, поскольку транспорт могут арестовать. Также приостановлены поставки в Россию запчастей для Airbus и Boeing. Пока выход из ситуации не найден, многие перевозчики полностью отменили зарубежные рейсы, программы полетов по России тоже скорректированы.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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