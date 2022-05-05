Пассажиропоток за рубеж снизился на 70%, грузоперевозки – на 59%

Из-за отмены почти всех популярных туристических зарубежных рейсов международный пассажиропоток в Кольцово в апреле упал на 70,6% по сравнению с тем же периодом допандемийного 2019 года. На треть сократилось количество уральцев, которые летали в Москву.

«На рейсах в Кольцово в прошедшем месяце было обслужено 323,4 тысячи пассажиров. Падение по отношению к аналогичному периоду допандемийного 2019 года составило более 30%, – сообщили в пресс-службе Кольцово. – Пассажиропоток на заграничных рейсах снизился на 70,6% и составил 42,5 тысячи человек. Ограничения в авиационной отрасли привели к отмене регулярных и чартерных рейсов на традиционных для данного периода туристических направлениях – Таиланд, Вьетнам, Китай, Кипр, Чехия, Италия и др. Сейчас международные полеты из Екатеринбурга выполняются лишь в страны ближнего зарубежья (Армения, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия и Белоруссия), а также Турцию и ОАЭ».

Интересно, что упал и пассажиропоток в Москву: в апреле он составил 127,9 тысячи человек, что почти на треть меньше, чем в 2019 году. Возможно, это связано со снижением деловой активности, а также с отсутствием многих международных рейсов из Москвы, на которых уральцы летали со стыковкой.

В Кольцово также отмечают, что на поток туристов внутри России повлияло закрытие южных аэропортов. Из-за запрета полетов над Ростовом, Анапой, Симферополем и так далее пассажиропоток Кольцово не досчитался 32 тысяч пассажиров.

«Появление новых направлений полетов в расписании аэропорта – Владикавказ, Махачкала, Кемерово, Горно-Алтайск – не смогло компенсировать отсутствие полетов в города юга России», – констатировали в пресс-службе.

Грузовые и почтовые перевозки в апреле 2022 года снизились на 59% по сравнению с апрелем 2022 года. По данным Кольцово, прекращена доставка грузов из европейских хабов в Амстердаме и Льеже, продолжает оставаться закрытым Китай.

Напомним, ранее аэропорт Кольцово впервые за последние годы объявил о сокращении части персонала, а также о переводе части сотрудников на посменный график. К таким мерам не прибегали даже в пандемию.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»