Такого не было даже в пандемию: аэропорт Кольцово сокращает персонал и проводит оптимизацию

Аэропорт Кольцово вынужден сократить 67 сотрудников в связи с падением пассажиропотока. Сокращены также транспортные и хозяйственные расходы, для оставшегося персонала сформированы сменные графики. Всего в аэропорту работает около 1900 человек, – рассказали «Новому Дню» в пресс-службе Кольцово.

«По итогам марта-апреля показатели пассажиропотока упали более чем на 30% относительно допандемийных марта-апреля 2019 года. Прежде всего, это связано с закрытием европейских стран и воздушного пространства над Югом России, а также с введением ограничительных санкций на использование воздушных судов, – прокомментировали в пресс-службе. – Аэропорт реализует комплекс мер, направленных на оптимизацию затрат и обеспечение стабильной работы в текущих условиях».

В Кольцово говорят, что к сокращениям аэропорт прибегает впервые за последние годы. Такого не было даже в пандемию.

'Все кадровые мероприятия проводятся в полном соответствии с трудовым законодательством, выплатой всех необходимых компенсаций и заблаговременным уведомлением сотрудников. Аэропорт взаимодействует с правительством Свердловской области, центрами занятости и профсоюзной организацией по возможности трансфера сотрудников на другие предприятия региона, чьи потребности в персонале в летний период традиционно возрастают (предприятия общественного питания, продуктовые сети и логистические центры)", – добавили в пресс-службе Кольцово.

Напомним, в отношении российских авиакомпаний введены» лизинговые» санкции, из-за чего самолёты могут быть арестованы за рубежом. Кроме того, запрещены поставки в Россию запчастей для Airbus и Boeing. Пока выход из ситуации не найден, многие перевозчики полностью отменили зарубежные рейсы, программы полётов по России тоже скорректированы.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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