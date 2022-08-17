В службе занятости рассказали, сколько работников предприятий отправлено в простой

Количество сотрудников свердловских предприятий, которые временно отправлены в простой или в режим неполной занятости, выросло до 2530. При этом некоторые организации, напротив, выходят из ранее введенного режима.

«По сведениям работодателей, размещенным на платформе «Работа в России», в Свердловской области в режиме неполной занятости находятся 0,11 % от общей численности экономически активного населения области (это 2530 человек из 2,3 миллиона, – прим. ред.). Основная доля – на предприятиях обрабатывающих производств – 56,0% от общей численности работников в режиме неполной занятости, – сообщили «Новому Дню» в департаменте по труду и занятости населения Свердловской области. – За июнь-август 2022 года из режима неполной занятости вышли 15 предприятий».

Общий уровень безработицы в последние месяцы почти не меняется. На сегодняшний день он составляет 0,98% (20 690 человек).

«На середину августа высвобождения на предприятиях не носят массовый характер и осуществляются в штатном режиме», – отметили в департаменте. Там добавили, что показатели на рынке труда в 2022 году в целом соответствуют «спокойной» ситуации не кризисных 2017-2019 годов. Вакансий в базе службы занятости – 48 708.

Напомним, по данным на конец мая в Свердловской области в простой были отправлены 1689 сотрудников предприятий.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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