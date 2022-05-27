Официально: за последние месяцы в Свердловской области выросли зарплаты

В Свердловской области практически во всех сферах деятельности выросли зарплаты – если верить официальной информации. По данным Свердловскстата, за год в среднем зарплаты выросли на 19,5%, а за последний квартал по сравнению с началом прошлого года – на 13,7%.

Самый большой рост произошел у риелторов: в марте этого года им заплатили на 48,1% больше, чем в марте прошлого года. Они обогнали даже айтишников: в этой сфере зарплаты выросли на 44,1%. У тех, кто работает в финансовой и страховой отраслях и у энергетиков уровень оплаты подрос на 28%. Единственная сфера, где Свердловскстат обнаружил падение зарплат, – это деятельность в области культуры, спорта, организации досуга – падение составило около 0,4%.

Добавим, несмотря на сообщения о сворачивании работы магазинов, автомобильных заводов, простое в аэропорту и на других предприятиях, департамент по труду и занятости Свердловской области не ждет в регионе роста безработицы.

Екатеринбург, Марина Иванова

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