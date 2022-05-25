Департамент труда: безработица не будет расти в ближайшие месяцы

Директор департамента по труду и занятости населения в Свердловской области Дмитрий Антонов заявил, что безработица в регионе не будет расти в ближайшие месяцы. Возможны точечные проблемы на предприятиях, но на общей ситуации это не скажется.

«Сегодня безработица в регионе – 0,9%, официально у нас зарегистрировано чуть более 19 тысяч безработных. Вакансий при этом 49,5 тысячи и идет тенденция к увеличению их числа. Мы думаем, что показатель безработицы не будет расти в ближайшие месяцы. Потому что, во-первых, наступает лето – а в это время происходит сезонный спад безработицы. Во-вторых, этот год отличается большой активностью работодателей по поиску сотрудников, – рассказал Дмитрий Антонов во время брифинга по итогам заседания оперштаба. – Несмотря на пессимистичные прогнозы, у нас растущий рынок. Почти 50 тысяч вакансий не было ни в один из периодов за последние 10 лет. Конечно, могут быть какие-то колебания на рынке труда, у кого-то может ухудшиться ситуация. Но это не говорит о том, что все обвалится. Потому что – первое – экономика на подъеме. Второе – мы готовы подхватить проблемные явления и помогать людям, если они останутся без работы».

По данным службы занятости, среди 49 тысяч вакансий есть такие, на которые особо требуются работники. Это сотрудники обрабатывающих предприятий (токари, карусельщики), строительной отрасли (сварщики, бетонщики, арматурщики), а также доктора, учителя, воспитатели детских садов. Также востребованы бухгалтеры, водители, кладовщики и так далее.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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