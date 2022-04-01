На Среднем Урале в первой волне безработных оказались сотрудники торговли и обрабатывающих производств

В Свердловской области, несмотря на экономические потрясения в стране, наблюдается рекордно низкий уровень регистрируемой безработицы – 0,88%. Сейчас на учете в службе занятости стоят около 18 400 человек, при этом предлагается 56 тысяч вакансий. По данным Росстата, общий уровень безработицы в регионе на начало марта составлял 3,7%. Насколько вырастут эти показатели к концу 2022 года – сейчас никто не может спрогнозировать. Однако опыт прошлых лет показывает, что рынок труда реагирует на экономический кризис спустя 6-9 месяцев, сообщил директор областного департамента по труду и занятости населения Дмитрий Антонов.

«К нам не поступали уведомления от крупных предприятий о предстоящих сокращениях работников. Сейчас, по нашим данным, в простое находятся 1320 человек. За последнюю неделю регистрируемая безработица подросла на 0,1% в крупных городах области. В Екатеринбурге и прилегающей к нему Верхней Пышме безработица формируется из представителей сферы услуг и торговли в малом бизнесе. К сожалению, к нам приходят люди, ранее работавшие в «серой» зоне, без заключения трудовых договоров. По ним нет данных в Пенсионном фонде. Поэтому они могут претендовать только на минимальный размер пособия – 1725 рублей. Среди работников общепита, вопреки ожиданиям, сокращений нет. В Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском сейчас ставятся на учет по 10-13 безработных в день. Как правило, это бывшие работники обрабатывающих производств. Видимо, тут мы имеем дело с нарушением цепочек поставок и операционных связей из-за санкционного давления на экономику», – рассказал Антонов.

Он заверил, что департамент по труду выполнит все обязательства перед вставшими на учет безработными. Служба занятости накопила опыт работы в кризисных ситуациях 2008-2011 годов (мировой экономический кризис), 2014-2016 годах (санкции в отношении России из-за присоединения Крыма), в 2020 году (локдауны из-за пандемии Covid-19). В этом году департамент получил федеральное финансирование на организацию оплачиваемых общественных работ для безработных, временной занятости для тех, кто находится в простое, и курсов по переобучению и повышению квалификации.

«Чтобы сохранить уровень занятости на текущем уровне, нужно не допустить роста регистрируемой безработицы. Именно на это направлены наши мероприятия. Мы работаем в плановом режиме и готовы к любому развитию ситуации», – заключил директор департамента по труду.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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