Безработица в Свердловской области вернулась на допандемийный уровень

Уровень безработицы на Среднем Урале вернулся к докоронавирусному уровню. Как сообщила сегодня на пресс-конференции замдиректора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталия Бордюгова, на сегодняшний день безработными числятся 29,7 тысяч человек. Для сравнения, в январе 2021 безработными были признаны 114 тысяч человек.

Вакансий на сегодняшний день 57 тысяч, а в январе было 33 тысячи. «Это говорит о том, что предприятия заработали», – отметила Бордюгова. Департамент также отслеживает уровень безработицы по методологии МОТ – этот показатель считается более приближенным к реальности, чем подсчет обращений в службу занятости. На сегодняшний день показатель составляет 3,7 %, 1 января 2020 года, когда на рынке труда все было относительно спокойно, он составлял 4 %. Как отметила Наталия Бордюгова, в пандемию на учет как безработные массово вставали сотрудники сферы обслуживания, общепита, всех заведений, которые закрывались. И как только им разрешили работать, люди снова трудоустроились.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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