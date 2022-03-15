На Урале начался рост безработицы, и будет только хуже

С конца прошлой недели службы занятости зафиксировали рост числа обратившихся безработных, сообщил полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев. По его словам, «напряжение на рынке труда будет нарастать», но Федерация выделит деньги на создание временных рабочих мест и переобучение специалистов.

Об этом шла речь на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами регионов УрФО, где привели и основные цифры. По данным полпредства, еще в начале марта число безработных на Урале продолжало снижаться: за 10 первых дней месяца работу нашли 1200 человек, безработными на тот момент оставались 51 200 человек. Но с конца прошлой недели все изменилось: в службы занятости обращаются все больше уволенных.

«Напряжение на рынке труда будет нарастать. Поэтому на федеральном уровне будут выделяться средства на создание временных рабочих мест, на переобучение специалистов, – заявил Владимир Якушев. – У регионов также есть собственные наработки по мерам поддержки, сформированы пакеты для малого и среднего бизнеса. Все эти механизмы необходимо задействовать по максимуму, чтобы сдержать рост безработицы».

Департамент по труду и занятости Свердловской области сообщает, что на сегодняшний день зарегистрировано 18 547 безработных, уровень безработицы – 0,88%. Это намного ниже, чем было в пандемийные два года. Для сравнения: в январе 2021 безработными были признаны 114 тысяч человек. Вакансий в ЦЗН на 14 марта было 47 тысяч.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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