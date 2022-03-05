Владелец брендов Zara и Bershka приостановил торговлю в России

Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, приняла решение временно прекратить работу на территории России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает газета Pais со ссылкой на компанию.
«В нынешних обстоятельствах компания не может гарантировать непрерывность операций в Российской Федерации», – говорится в сообщении. В связи с этим Inditex временно приостанавливает свою деятельность в России.
Компания временно закроет 502 магазина в России, 86 из которых – Zara.
Ранее продажи на территории России приостановила крупнейшая мировая розничная сеть торговли одеждой H&M.
Москва, Наталья Петрова
© 2022, РИА «Новый День»
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