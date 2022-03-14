ТЦ пересматривают условия аренды для приостановивших работу в России брендов

Торговые центры переводят зарубежных ритейлеров, которые решили приостановить работу в России из-за санкций, на фиксированную арендную плату. Об этом сообщили «Известиям» в Союзе торговых центров.

В настоящее время около 150 иностранных компаний заявили о приостановке работы в РФ. Ранее они платили ТЦ процент от выручки. Теперь же предполагается, что арендаторы будут платить фиксированную арендную плату. Рассчитывать ставку будут по среднему значению месячной платы по состоянию на 2021 год. Управляющие площадями уже начали переговорную кампанию.

Бренды, которые продолжат платить за аренду, смогут возобновить работу. Если они откажутся это сделать, ТЦ прекратят с ними отношения, подадут в суд иски о возмещении ущерба и взыскании штрафов в связи с неисполнением своих обязательств.

В конце февраля ТЦ уже получили авансовую оплату за март. Пока не было такого, чтобы компании отказывали платить. При этом союз обсудил свою инициативу с правительством, там идею о фиксированной арендной плате поддержали.

Напомним, ряд иностранных компаний отказались от работы в России в связи с военной операцией РФ в Донбассе. При этом зарубежные бренды не заявляют о полном уходе с российского рынка, они продолжают платить зарплату сотрудникам и не оставляют арендуемые в российских ТЦ площади.

Москва, Зоя Осколкова

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