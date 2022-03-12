Исход западных брендов, рост цен и отмена ковидных ограничений: итоги недели от РИА «Новый День»

Короткая постпраздничная неделя прошла под знаком новых санкций и их последствий. В Екатеринбурге закрылись магазины известных западных брендов, в отечественных – начали с пугающей скоростью расти цены. Зато ковидная статистика поползла вниз, что дало губернатору возможность отменить почти все ограничения. Об этом и другом – в обзоре РИА «Новый День».

Иностранные компании приостановили работу в России

Практически каждый день в Екатеринбурге сокращалось число работающих бутиков иностранных брендов. Уже закрыты Zara, Bershka, Pull and Bear, Stradivarius и Massimo Dutti. Не работают Oysho, H&M, интерьерные магазины вышеуказанных брендов, например, Zara Home. Также закрылся «Иль Дэ Ботэ». 8 марта о приостановке работы в России заявили также производитель Estee Lauder (Clinique, MAC Cosmetics, Tom Ford Beauty, Tory Burch Beauty, DKNY Fragrances и другие) и Procter&Gamble (Gillette, Oral-B, Pampers, Naturella, Ariel и другие). Рестораны быстрого питания McDonald's в Екатеринбурге пока работают. В пятницу «Новый День» вышел на улицы города, чтобы узнать у екатеринбуржцев, каких товаров зарубежных производителей им будет особенно не хватать.



Рост цен затронул буквально все группы товаров

В условиях неопределенности начали расти цены на все, в том числе продукты первой необходимости. Свердловчане по привычке потребовали ответа у губернатора Евгения Куйвашева в его Инстаграме: «Почему наше местное полевское молоко повысилось в цене с 59 до 72 рублей?» – возмущается mirina_cem. Также люди жалуются на пустые полки в магазинах. «Куда делся сахар?» – спрашивают сразу несколько подписчиков. «Сахар, греча, рис дорожают! На хлеб поднимется цена! Делайте, пожалуйста, что-нибудь!», – просили люди. Добавим, что даже в некоторых аптеках покупателей сразу предупреждали: «Ценники недействительны, стоимость товара уточняйте на кассе».

Коронавирус уходит?

10 марта в Свердловской области были отменены практически все ковидные ограничения, кроме масочного режима. Губернатор Евгений Куйвашев решил, что концертные площадки и другие общественные места могут заполняться полностью, QR-коды теперь не нужны даже для музеев и госучреждений. Единственное, что осталось – масочный режим в закрытых помещениях. Добавим, 9 марта в регионе выявлено 2555 заражений – такие показатели были на Среднем Урале до начала «омикронной» волны. Сегодня федеральный оперштаб сообщил о 2076 случаях.

Аномальные морозы

Дополнительным испытанием для жителей Свердловской области стали нетипичные для середины марта морозы, которые стояли почти всю неделю. В предстоящие выходные, 12 и 13 марта, тоже будет холоднее нормы – на 7 и более градусов. По ночам ожидается до -33 °C, днем – до -16. Потепление обещают на следующей неделе.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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