В Свердловской области в два раза упала суточная заболеваемость Covid-19

В Свердловской области резко сократилось число новых случаев Covid-19. По данным федерального оперштаба, 9 марта в регионе выявлено 2555 заражений – такие показатели были на Среднем Урале до начала «омикронной» волны. За день госпитализировано 102 заболевших. Оперштаб также подтвердил 11 случаев смерти пациентов с коронавирусом.

При этом впервые за несколько месяцев число выздоровевших свердловчан превысило количество заболевших. За сутки уральские врачи выписали 3997 человек.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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