«Губернатор, а что с ценами?» Уральцы забросали жалобами инстаграм Куйвашева

Жители Свердловской области снова атаковали Instagram губернатора Евгения Куйвашева после того как он объявил об отмене большинства антиковидных ограничений в регионе. Часть подписчиков недовольна, что остался масочный режим. Остальные пишут, что сейчас главе региона следовало бы решать другую проблему, а именно – неконтролируемый рост цен в магазинах.

Так, молодые родители жалуются на резкое удорожание подгузников и детских смесей. Жители небольших городов в шоке от цен на молочную продукцию от местных производителей. «Почему наше местное полевское молоко повысилось в цене с 59 до 72 рублей?» – возмущается mirina_cem. Также люди жалуются на пустые полки в магазинах. «Куда делся сахар?» – спрашивают сразу несколько подписчиков. «Сахар, греча, рис дорожают! На хлеб поднимется цена! Делайте, пожалуйста, что-нибудь!» – умоляет kostyleva459. Еще один подписчик удивился цене на уральский майонез. «Его через Аляску везут?» – поинтересовался kosarev_ded.

Свердловчане отмечают рост цен не только на продукты. На глазах дорожают стройматериалы и металл, что сильно бьет по малому бизнесу в регионе. А в аптеках цены на лекарства «зверски повысились», отмечает подписчик sharacheva.

Ажиотажный спрос на некоторые продукты в магазинах начался на этой неделе. Ранее «Новый День» писал, что покупатели разбирают соль, сахар, а также крупы и макароны. Первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Шмыков заверил, что региональное правительство контролирует ситуацию с запасами продуктов на складах, а также следит за ростом цен в торговых сетях. «Если честно, сахара в стране достаточно, заводы недозагружены. Поэтому сегодня не нужно торопиться [закупать продукты]. Хочется обратиться к жителям: всё есть, всего достаточно. Если где-то что-то закончилось, обязательно будет подвезено. Мы проводим эту работу с торговыми сетями. Если мы увидим грубое завышение цен, последуют обращения в ФАС», – заявлял Шмыков.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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