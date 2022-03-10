В магазинах опустели полки с сахаром, солью и макаронами: уральцы боятся подорожания (ФОТО)

В магазинах Екатеринбурга – ажиотажный спрос на некоторые продукты. С полок исчезают соль, сахар, а также крупы и макароны.

Например, такую картину можно было вчера наблюдать в одном из магазинов сети «Перекресток». По словам кассиров, люди действительно берут по несколько упаковок товара.

Кроме продуктов питания запасаются и бытовой химией. «Берут по несколько бутылок «Фейри», «Доместоса» и всякого такого. Читали, видимо, что компании не будут работать в России», – поделилась кассир.

Свердловскстат с этой недели перестал публиковать мониторинг цен на основные продовольственные товары. Но, по данным Росстата, за неделю с начала спецоперации на Украине стоимость основных товаров значительно выросла. Как писал «Новый День», с 26 февраля по 4 марта индекс потребительских цен составил 102,22%.

«Цены на сахар-песок в среднем по стране увеличились на 3,3%, на плодоовощную продукцию – на 2,9%. В том числе на помидоры – на 7,7%, бананы – на 7,2%, капусту белокочанную – на 3,0%, морковь – на 2,6%, яблоки – на 1,6%, лук репчатый – на 1,3%, свеклу столовую – на 1,1%, картофель – на 0,5%. В то же время снизились цены на огурцы – на 0,9%», – говорится в сообщении Росстата.

Лекарства тоже дорожают, что подтверждают данные статистики. И, похоже, это только начало. Сегодня в аптеках Екатеринбурга можно встретить объявления о переоценке.

«Цены на витрине не актуальные, идет переоценка», – говорится в объявлении в одной из аптек на улице Вайнера.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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