Производители сахара в России начали устанавливать цены в долларах

Производители продуктов питания пожаловались в Федеральную антимонопольную службу на поставщиков сахара, которые начали устанавливать цены на свою продукцию в долларах. По словам юристов, в этом нет ничего противозаконного.

Некоторые сахарные заводы стали предлагать пищевикам делать закупки по ценам в долларах, сообщается в направленном в ФАС письме ассоциации «Русбренд». Расчеты при этом следует производить в рублях, но по курсу валют, который актуален на дату отгрузки продукции. При этом поставщики угрожают остановкой отгрузок, если условия не будут пересмотрены в течение двух дней.

В то же время стоимость сахара выросла на 60-70% без пояснений и переговоров, пишут «Известия». «Сахар активно используется при производстве различных продуктов питания, поэтому существенное увеличение его стоимости скажется на значительном числе предприятий, – говорится в письме. – Выбор альтернативных поставщиков существенно ограничен из-за высокого уровня экономической концентрации рынка сахара в РФ».

По данным Минсельхоза, все российские производители сахара продолжают его отгружать в штатном режиме. В министерстве нет информации о том, что заводы перешли на цены в иностранной валюте.

Согласно российскому законодательству, единственным платежным средством на территории РФ может быть только рубль. Однако цену товара можно определять в какой угодно валюте, даже в условных единицах. Тем не менее, сумма подлежит уплате в рублях. Она исчисляется по официальному курсу соответствующей валюты или условных денежных единиц на день платежа.

В Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» рассказали, что стоимость сахара быстро росла с февраля, в целом в той или иной степени цена этого продукта увеличивается последние два года. С января 2020-го по январь 2022-го стоимость сахара увеличилась в 2,5 раза: с 20,4 рубля за кг до 52. Сегодняшняя цена находится на уровне 75-78 рублей за килограмм.

Ряду компаний отрасли производители сахара отказали в отгрузке по действующим договорам, а с другими онтракты расторгли в одностороннем порядке. По этой же причине сахарозаводы временно придерживают товар. Но для производителей готовой продукции это чревато еще большим ростом издержек и невозможностью выпуска продуктов питания, в рецептуре которых есть сахар.

Москва, Зоя Осколкова

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