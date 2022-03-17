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Четверг, 17 марта 2022, 10:09 мск

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ФАС проверяет цепочки поставок сахара в розницу

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова проверяет цепочки поставок сахара в магазины для недопущения задержек отгрузок этого товара. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ФАС подчеркнули, что проверяют не только производителей и торговые сети, но и посредников.

По мнению ведомства, отсутствие сахара на полках магазинов в ряде регионов связано с ажиотажным спросом, который подогревается недобросовестными организациями.

ФАС напомнила участникам рынка о недопустимости необоснованного завышения цен и создания искусственный дефицит. Ко всем нарушителям

«В случае выявления таких фактов служба незамедлительно принимает меры реагирования вплоть до оборотных штрафов», – отметили в ведомстве. Информация о выявленных нарушениях будет передаваться прокурорам, добавили в ФАС.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил Минсельхозу, Федеральной антимонопольной службе (ФАС), Минпромторгу и ФНС разобраться с рекордным ростом цен на сахар. Предложения по урегулированию ситуации с ценами на сахар должны быть представлены к концу текущей недели. По данным Росстата, цены на сахар с 5 по 11 марта выросли в рознице на 12,8% на фоне ажиотажного спроса. Это рекордный недельный показатель за последние два года.

В свою очередь генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность повышения цен на сахар.

В Минпромторге меж тем заявили, что дефицита сахара в стране нет. По мнению чиновников, этот товар исчезает с магазинных полок из-за того, что его придерживают недобросовестные посредники, ожидая роста цен.

Тем временем поставщики сахара начали устанавливать цены на свою продукцию в долларах, сообщили производители продуктов питания. Они обратились с жалобами в Федеральную антимонопольную службу.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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