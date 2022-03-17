ФАС заподозрила крупнейших производителей сахара в картельном сговоре

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала антикартельные проверки крупнейших производителей сахара на фоне резкого роста его стоимости и «необоснованного сокращения этого товара на рынке». Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Внеплановые выездные проверки проходят в отношении НКО «Cоюз сахаропроизводителей России», ООО «Группа Компаний «Русагро», ООО «Русагро-Центр», ООО «Продимекс», ООО «ГК Доминант», ООО «Торговый Дом «Доминант» и ООО «ЧеховСахар»», – уточнила ФАС.

По итогам проверки будут сделаны окончательные выводы о наличии либо отсутствии нарушений.

Ранее сегодня ФАС сообщила, что начала проверку цепочки поставок сахара в магазины. В ведомстве считают, что отсутствие сахара на магазинных полках в ряде регионов связано с ажиотажным спросом, который подогревается недобросовестными участниками рынка.

Москва, Наталья Петрова

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