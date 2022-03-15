Белоусов велел разобраться с рекордным ростом цен на сахар

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов поручил Минсельхозу, Федеральной антимонопольной службе (ФАС), Минпромторгу и ФНС к концу недели представить предложения по урегулированию ситуации с ценами на сахар. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник, близкий к кабмину. В аппарате вице-премьера подтвердили эту информацию.

Накануне Белоусов провел еженедельное совещание по ситуации с ценами на социально значимые товары, на котором в том числе обсуждался резкий рост цен на сахар. Согласно данным Росстата, цены на сахар с 5 по 11 марта выросли в рознице на 12,8%. Это рекордный недельный показатель за последние два года. В предыдущие семь дней сахар подорожал в среднем по стране на 3,3%.

Как сообщил источник газеты, Белоусов также дал поручения Минпромторгу и Минсельхозу провести рабочие встречи с производителями сахара и торговыми сетями. Вице-премьер поставил задачу «выявить звено в единой цепочке поставок, на котором происходит значительное завышение цен на сахарный песок». В связи с этим необходимо «принять меры», чтобы исключить спекуляцию, а не «вводить госрегулирование», – передает собеседник издания слова первого вице-премьера.

По информации Минпромторга, на рынке известны случаи, когда недобросовестные посредники-фасовщики придерживают у себя сахар. Ведомство на основе информации от торговых сетей составило список подобных организаций и передало его в ФАС.

В то же время в Минсельхозе сообщили, что поставки сахара идут без перебоев, производители выполняют взятые на себя обязательства перед торговыми сетями. Как отметили в ведомстве, с учетом повышенного спроса сахарные заводы увеличили объемы отгрузок и перешли на круглосуточный режим работы.

Добавим, что кабмин России ввел временный запрет на экспорт за пределы ЕАЭС сахара белого и сахара-сырца тростникового с 15 марта по 31 августа текущего года. Соответствующее постановление вечером в понедельник подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин. Ограничение также коснулось зерновых – пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы. Их вывоз из РФ запрещен до 30 июня 2022 года.

Москва, Наталья Петрова

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