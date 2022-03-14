В России запретят экспорт зерновых

Запрет экспорта из России зерновых до 30 июня согласовала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Абрамченко написала: «Завизировала внесенные минпромторгом акты по запрету вывоза за пределы РФ сахара белого и сахара-сырца до 31 августа, а также пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы до 30 июня текущего года. Вывоз зерна в пределах квоты по отдельным лицензиям будет разрешен. В перечень исключений также включены поставки в ЛНР и ДНР».

Вице-премьер уточнила, что для партнеров России по Евразийскому экономическому союзу вывоз сахара будет возможен по отдельным решениям минсельхоза. По словам Абрамченко, решение является временной мерой и направлено на сохранение объемов внутри страны.

«Это позволит удержать цены и покрыть потребности внутренних потребителей и переработчиков», – заявила российский вице-премьер.

Москва, Иван Бабурин

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