Уральцы продолжают сметать с полок сахар даже по новым ценам, ретейл борется с дефицитом (ФОТО)

Жители Екатеринбурга и области продолжают закупать сахар, соль и крупы даже по новым, повышенным, ценам. В частности, сахар-песок за неделю подорожал на 20 рублей – с 55-60 до 75-80 рублей за килограмм. На полках магазинов – пусто, особенно по вечерам. Но ретейлеры говорят, что проблем с поставками нет, и надеются на скорую нормализацию ситуации.

Ажиотажный спрос на продукты долгого хранения не прекращается уже больше недели. Екатеринбуржцы продолжают закупаться, ожидая повышения цен. Хотя уже сейчас некоторые товары подорожали. Например, сахар неделю назад стоил 55-59 рублей, сегодня – 75-80.

Торговые сети ввели ограничение на отпуск: сахара – не более 5 кг в одни руки, крупы – не более 10 пакетов, растительного масла – не более 5 бутылок и так далее (ограничения есть в «Верных», «Магнитах», «Пятерочках»). Так ретейл пытается бороться с дефицитом, но пока это не помогает. Если утром в магазинах еще можно найти сахар, к вечеру, как правило, его уже нет.

«Для того чтобы товары первой необходимости постоянно были в наличии, магазины торговых сетей компании и онлайн-гипермаркет «Vprok.ru Перекресток» ограничили большие объемы закупки некоторых товаров. Подобная временная мера позволит нормализовать ситуацию в условиях достаточных запасов и обеспечить покупателей товарами первой необходимости в необходимых объемах, – прокомментировали «Новому Дню» в пресс-службе компании X5 Group («Перекресток», «Пятерочка»). – По опыту предыдущих ажиотажных всплесков спроса мы ожидаем, что в ближайшее время ситуация нормализуется. При этом мы просим наших покупателей взвешенно подходить к созданию запасов».

Чтобы не допустить дефицита продуктов в условиях ажиотажа, магазины ведут онлайн-мониторинг работы магазинов и при формировании поставок отдают приоритет тем торговым точкам, где заметили нехватку тех или иных продуктов.

«Сотрудники магазинов стараются максимально оперативно выкладывать товар на полки. Если в определенный момент в торговом зале наблюдается недостаток продукции, значит, товар уже находится на разгрузке или в пути со склада», – говорят в X5.

В пресс-службе «Магнита» комментарий на текущий момент не предоставили, а в пресс-службе «Кировского» заявили, что дефицит – это не проблема магазина, а системная проблема в стране в целом, «поэтому без комментариев».

Впрочем, есть в Екатеринбурге магазины, где дефицита пока не заметили. Например, президент и собственник сети магазинов «Елисей» Александр Оглоблин рассказал «Новому Дню», что в наличии есть и сахар, и соль, и крупы.

«Когда покупателю нужно купить 10 килограммов сахара единовременно, он выбирает места, где дешевле, и идет к дискаунтерам. У нас пока проблем таких нет», – отметил представитель «Елисея».

Ранее президент ассоциации «Товароведы-менеджеры» Екатеринбурга Ольга Васькова советовала уральцам не паниковать и не скупать продукты впрок. «Повышение цен будет, это связано с общей нестабильной ситуацией в мире, в России, в Свердловской области. Но оно не будет настолько высоким, чтобы сейчас опустошать свои кошельки и скупать продукты про запас, устраивать ажиотаж. Голода точно не будет, не будет пустых полок в магазинах, – уверена собеседница агентства. – Мы живем в рыночных условиях уже 30 лет. Даже если кто-то из поставщиков уйдет с российского рынка, найдем других. Рынок не терпит пустоты».

Напомним, ранее ФАС сообщила, что федеральные сети тоже ограничили наценки на некоторые виды товаров на уровне 5%. Речь идет о магазинах «Карусель», «Перекресток», «Пятерочка», «Ашан», «О'Кей» и «Магнит». Механизм ограничения наценок ранее разработали ФАС, Минпромторг и Минсельхоз России.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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