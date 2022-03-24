Сахар за неделю подорожал на 16%, молочка, крупы и овощи – на 2-10%

В Свердловской области заметно ускорился рост цен на продукты. Больше всего за предыдущую неделю в цене вырос сахар – на 16% до 84 рублей за килограмм. Дорожают также молочные продукты, мука и хлеб, крупы и макароны, овощи и фрукты.

По данным Свердловскстата, на прошлой неделе (данные за 18 марта) соль стала дороже на 7% (13 рублей), мука – на 4% (53 рубля), чай – на 7,5% (107 рублей за 100 г). Цены на крупы и макароны выросли на 2-4%. Например, килограмм гречки стоит уже 141 рубль, а риса – 124 рубля.

Не останавливается рост цен и на молочные продукты: молоко в зависимости от типа подорожало на 1,7-2%, сметана – на 2,5%, сливочное масло – на 2,3%. Десяток яиц стоит в среднем 83 рубля (+1,6%).

Из овощей лидерами роста оказались помидоры и капуста, что обусловлено сезонностью. Из фруктов больше всего подорожали бананы (+11%) – до 122 рублей за килограмм.

Напомним, с начала марта в магазинах наблюдается небывалый ажиотаж: люди раскупают продукты долгого хранения, особенно сахар, соль, гречку, что привело к искусственному дефициту в магазинах. Сейчас ситуация более-менее стабилизировалась.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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