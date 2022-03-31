Свердловскстат: лук подорожал на 25%, свекла и морковь – на 8%

За неделю с 18 по 25 марта в Свердловской области заметно подорожали овощи.

Как сообщает Свердловскстат, более всего выросла цена на репчатый лук – на 25,56% (40,23 руб./кг). Стали дороже свекла (+8,74%, 47,03 руб./кг), морковь (+8,01%, 60,02 руб./кг), капуста (+6,92%, 80,81 руб./кг), картофель (+3,66%, 49,24 руб./кг). Почти 130 рублей теперь стоят бананы.

Сахар по сравнению с позапрошлой неделей стал дороже на 4,29% (87,83 руб./кг), соль – на 7,27% (14,6 руб./кг).

Цены на молоко и молочные продукты пока изменились незначительно, то же относится к яйцам, крупам и макаронам.

Напомним, с начала марта в магазинах наблюдался небывалый ажиотаж: люди раскупали продукты долгого хранения, особенно сахар, соль, гречку, что привело к искусственному дефициту. Сейчас ситуация более-менее стабилизировалась.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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