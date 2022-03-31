«Денег может не хватить»: депутат требует увеличить бюджетные расходы на школьное питание

Рост цен на многие продукты может привести к тому, что производители и поставщики школьного питания не смогут в полном объеме выполнить свои обязательства. Чтобы избежать этого, необходимо как можно скорее внести изменения в областной бюджет.

Как рассказал «Новому Дню» депутат заксобрания Вячеслав Вегнер, он считает, что им с коллегами необходимо срочно обратиться к областному правительству, чтобы успеть внести изменения в главный финансовый документ региона. «Ко мне начали обращаться поставщики школьного питания с жалобами на то, что продукты подорожали. Контракты обычно заключаются на год, и до конца года им денег может не хватить. Надо успеть сработать на опережение и увеличить финансирование этих расходов, хотя бы с начала второго полугодия, процентов на 30-35%. Если не понадобится – всегда можно внести новые изменения в бюджет. Но детей без питания оставлять нельзя. То же самое относится к питанию в больницах и соцучреждениях», – считает Вегнер. Добавим, в бюджете 2022 года по статье «Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных образовательных организациях» заложено 2 млрд 460 млн 773 тысячи рублей.

Между тем, по данным Свердловскстата, с 18 по 25 марта в Свердловской области заметно подорожали овощи. Больше всего выросла цена на репчатый лук – на 25,56% (40,23 руб./кг). Стали дороже свекла (+8,74%, 47,03 руб./кг), морковь (+8,01%, 60,02 руб./кг), капуста (+6,92%, 80,81 руб./кг), картофель (+3,66%, 49,24 руб./кг). Почти 130 рублей теперь стоят бананы. Сахар по сравнению с позапрошлой неделей стал дороже на 4,29% (87,83 руб./кг), соль – на 7,27% (14,6 руб./кг).

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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