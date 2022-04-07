«Борщевой набор» на Среднем Урале становится все дороже

Свердловскстат опубликовал информацию о том, как изменились цены на продукты питания с 25 марта по 1 апреля. Самым заметным стал рост цен на овощи.

Больше всего подорожал репчатый лук – с 40,23 рубля до 48,81 руб. Свекла выросла в цене с 47 до 51,5 руб./кг, капуста свежая – с 80,8 руб. до 93,1 руб./кг, морковь – с 60 до 62,9 руб./кг.

Примерно на 3% за неделю подорожали сосиски, сардельки, маргарин, овощные консервы для детского питания, соль, рис, гречка, картофель.

На 1-2% выросли цены на мясо, рыбу, творог, сыр, яйца, сахар, печенье, черный чай, пшеничный хлеб, пшено, макароны.

Лишь несколько видов продуктов питания за неделю стали дешевле. Это вареная колбаса (-0,06%), пшеничная мука (-0,63%), огурцы (-9,04%), помидоры (-5,54%), бананы (-1,15%).

Отметим, что по сравнению с предыдущей неделей замедлился рост цен на соль и сахар.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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