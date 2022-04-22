Смеси и пюре для детского питания продолжают дорожать

В Екатеринбурге и области продолжают дорожать детские продукты питания: килограмм не самой дорогой смеси стоит уже почти тысячу рублей, баночка овощного пюре – 61 рубль, фруктовое – 51. Также растут цены на молочные продукты, бакалею и овощи.

По данным еженедельного мониторинга Свердловскстата, детские молочные смеси за неделю подорожали на 2,6% – до 990 рублей за килограмм, овощные пюре прибавили 2,6%, фруктовые – 7,6%.

«Борщевой набор» тоже дорожает: кило картошки стоит 53 рубля (+6%), свеклы – 62,6 рубля (+4%), лука – 54,2 рубля (+4%), моркови – 66,2 рубля (+0,35%). Если сравнить эти данные с показателями за 7 апреля, то получится еще печальнее. Подешевела за последнюю неделю из набора только капуста. Правда, килограмм все равно стоит 102 рубля, хотя 7 апреля стоил 80 руб.

Также выросли цены на курицу – до 192 руб./кг (+2%), колбасу – до 626 руб./кг (+2,6%), сметану – 286 руб./кг )+2,7%), сахар – до 92,3 руб./кг (+1,3%), почти на всю бакалею.

Подешевели за неделю бананы, помидоры и огурцы.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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