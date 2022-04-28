«Борщевой набор» за месяц подорожал на десятки рублей

За последний месяц в Свердловской области цены на овощи росли почти без остановки. Килограмм лука, моркови, свеклы, картошки подорожал на 3-20 рублей.

«Новый День» сравнил цены на основные овощи, которые Свердловскстат обнародовал на 25 марта, и те, что опубликованы сегодня (данные на 22 апреля). Лук в конце марта стоил 40 рублей, сейчас – 51 руб.; свекла была по 47 руб. – стала 66,5 руб.; морковь подорожала с 60 до 71 рубля за килограмм; капуста с 81 до 96,5 рубля; картофель с 50 до 53 рублей. А если сравнивать с мартом 2021 года, то овощи выросли в цене на 120-377%.

Что касается остальной продуктовой корзины, то за последнюю неделю стоимость ее почти не менялась: цены балансируют ± 0,5-1%. Значительно подорожали полукопченая колбаса (почти на 3%), черный чай (+2%). Также на 2,4% выросла стоимость детских мясных пюре. 100-граммовая баночка стоит в среднем 98 рублей. Но за последнюю неделю на 1-2% подешевели овощные и фруктовые пюре, которые показывали рост неделей ранее.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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