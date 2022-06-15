МинАПК: цены на «борщевой набор» осенью упадут ниже уровня 2021 года

Цены на овощи и картофель, выращенные свердловскими аграриями, после сбора нового урожая будут даже ниже, чем в прошлом году.

Об этом заявил на брифинге, отвечая на вопрос «Нового Дня», министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Артем Бахтерев. «Условия сейчас более чем благоприятные. Несмотря на то, что Урал, как мы уже неоднократно говорили, зона рискованного земледелия, виды на урожай хорошие. Дефицит последних двух лет будет восполнен, наши коровы будут обеспечены должным запасом кормов, а граждане – картофелем и овощами. Мы рассчитываем, что условия будут благоприятные, и цены на овощи будут даже ниже, чем в прошлом году, и дефицита не будет», – сообщил министр.

Напомним, весной в Свердловской области цены на овощи росли почти без остановки. «Новый День» сравнил цены, которые Свердловскстат обнародовал на 25 марта, и те, что опубликованы в конце апреля. Лук в конце марта стоил 40 рублей, в апреле – 51 руб.; свекла была по 47 руб. – стала по 66,5 руб.; морковь подорожала с 60 до 71 рубля за килограмм; капуста – с 81 до 96,5 рубля; картофель – с 50 до 53 рублей. А если сравнивать с мартом 2021 года, то овощи выросли в цене на 120-377%.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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