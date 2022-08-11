Соль и сахар за год подорожали в полтора раза, рис и гречка – на 25%

С июля 2021 года по июль 2022-го в Свердловской области заметно выросли цены на социально значимые продукты питания, в том числе длительного хранения. Цена на некоторые позиции выросла на 45 и даже 59 процентов.

Например, как сообщает Свердловскстат, пищевая соль стала дороже на 45,86%, сейчас ее можно купить в среднем по 18 руб./кг. Сахар-песок подорожал на 41,80% (73 руб./кг). На 22-26% дороже за год стали говядина (496 руб./кг), черный чай (1280 руб./кг), пастеризованное молоко (65 руб./л), пшеничная мука (55 руб./кг), рис (132 руб./кг), гречка (142 руб./кг).

На 10-18% выросли цены на мороженую рыбу (205 руб./кг), сливочное масло (767 руб./кг), подсолнечное масло (136 руб./кг), хлеб ржаной и пшеничный (78 и 83 руб./кг), вермишель (131 руб./кг).

Рекордсменом по росту цены за год стал репчатый лук. По данным статистики, он подорожал на 59% и сейчас стоит в среднем 52 руб./кг.

Отметим, некоторые овощи стали стоить меньше по сравнению с прошлым июлем. Картофель стал дешевле на 3% (50 руб./кг), свежая капуста – на 26% (30 руб./кг), морковь – на 35% (60 руб./кг). Как уже сообщал «Новый День», в июне этого года такой прогноз дал министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Артем Бахтерев. Он заявил, что цены на овощи и картофель, выращенные свердловскими аграриями, после сбора нового урожая будут ниже, чем в прошлом году.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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