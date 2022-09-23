За три дня в Свердловской области убрали еще 15% картофеля

Теплая погода, которая стояла на этой неделе в Свердловской области, способствовала уборке урожая.

В оперативной сводке областного минсельхоза сообщается, что доля убранного картофеля с 20 по 23 сентября увеличилась с 30,9% до 45,2 % от плановых показателей. Всего собрано 89,5 тысячи тонн. Медленнее идет уборка овощей открытого грунта. Свердловские аграрии собрали 16,9% капусты, 18,5% – моркови, 46,6% – свеклы. Кроме того, обмолочено 89% пшеницы и ячменя, перевыполнен план по заготовке сена и сенажа.

Напомним, в июне министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Артем Бахтерев заявил, что цены на овощи и картофель, выращенные свердловскими аграриями, после сбора нового урожая будут даже ниже, чем в прошлом году.

«Условия сейчас более чем благоприятные. Несмотря на то, что Урал, как мы уже неоднократно говорили, зона рискованного земледелия, виды на урожай хорошие. Дефицит последних двух лет будет восполнен, наши коровы будут обеспечены должным запасом кормов, а граждане – картофелем и овощами. Мы рассчитываем, что условия будут благоприятные, и цены на овощи будут даже ниже, чем в прошлом году, и дефицита не будет», – сообщил министр.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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