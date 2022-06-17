За год сахар подорожал на 70%, капуста – почти вдвое

В мае 2022 года в Свердловской области сахар-песок подорожал на 69% по сравнению с маем 2021-го, капуста белокочанная – на 83%, лук репчатый – на 50%.

По сообщению Свердловскстата, в мае сахар стоил 84,97 рубля, капуста – 64,20 рубля, лук – 51,91 рубля. Выросли цены и на другие продукты первой необходимости: картофель за год подорожал на 42% (66,25 рубля), морковь – на 30% (73,60 рубля), гречка – на 34% (151,07 рубля), соль – на 37% (17,04 рубля), рис – на 38% (139 рублей), яблоки – на 28% (146,09 рубля), говядина – на 24% (499,23 рубля), чай – на 28% (1250,91 рубля).

Пшеничный хлеб стал дороже на 22% (83,22 рубля), ржаной – на 19% (78,60 рубля), вермишель – на 22% (136,65 рубля). Молоко пастеризованное поднялось в цене на 24% (64,56 рубля), стерилизованное – на 20% (105,53 рубля).

Меньше всего в Свердловской области подорожали яйца – на 3% (79,81 рубля за десяток).

Как уже сообщал «Новый День», на этой неделе министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Артем Бахтерев заявил, что осенью, после сбора нового урожая, цены на овощи и картофель будут даже ниже, чем в прошлом году.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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