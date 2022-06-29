Ретейл: продуктовая корзина не изменилась, люди готовы покупать «импортозамещающие» товары

Представители крупного ретейла рассказали, что после ввода санкций и роста цен продуктовая корзина жителей Свердловской области кардинально не изменилась. Никто, по их словам, не перешел на картошку, молоко и курицу, люди по-прежнему готовы покупать более дорогие товары. Более того – по данным продаж, уральцы не страдают по ушедшим брендам: например, вместо Coca-Cola покупают напитки «Очаково».

«Мы видели изменение покупательского поведения, когда возникли сложности с наличием продукции на полках, когда производители переходили с одного типа упаковки на другой. Например, производители переходили на ПЭТ-бутылку. Но в общем и целом общая корзина не поменялась. Не видим такого, чтобы покупатели стали брать только молоко, только курицу и только картофель – нет, ни в коем случае, – рассказала сегодня на конференции по ретейлу, которую проводил «Коммерсант Урал», директор департамента по категорийному менеджменту Уральского округа сети «Магнит» Кристина Аветян. – Также мы проводили ярмарку с местными производителями, показывали сыры третьего ценового сегмента, видели интерес и спрос. Люди были готовы покупать товары хорошего качества по цене чуть выше, чем товар в корзине первой необходимости».

К переходу на импортозамещающие продукты уральцы тоже оказались готовы. «Магнит», как и другие сети, с июня начал частично замещать продукцию Coca-Cola газировками «Очаково». Мощности завода хватает на всю страну.

«Мы видим хороший эффект. Не видим проседания в продажах по данной категории в целом (хотя Coca-Cola в ассортименте стало меньше, – прим. ред.), продажи идут хорошо», – отметила Кристина Аветян. По ее словам, в ближайшее время в магазинах появится еще и уральский аналог напитков, но от каких поставщиков, спикер не уточнила.

В целом участники мероприятия отметили, что доля российских товаров на полках магазинов уже давно составляет около 90% и выше. На примере «Магнита»: российских товаров в общем ассортименте – 90%, уральских производителей – около 40% (в том числе, свердловских – 23%). Поэтому глобальной проблемы с введением санкций они не видят.

«Частью продукции Свердловская область обеспечивает себя сама. На 100% обеспечены своим картофелем, на 40% – другими овощами, на 70% – молочной продукцией и так далее», – отметил министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Артем Бахтерев.

А глава комитета по товарному рынку Екатеринбурга Иван Бескрестнов заявил, что на сегодняшний день по 90% социально важных продуктов цены вернулись на уровень марта 2022 года. «В марте столкнулись с ситуацией, когда сокращались товарные запасы в рознице, но с середины мая уже ситуация стабильна. Граждане создали тогда ажиотаж на ряд товаров, за спросом поползли цены. Но на сегодня по 90% товаров мониторинга мы вернулись по ценам на март», – отметил он.

Прогноз по росту цен в дальнейшем (к чему может привести удорожание самой процедуры производства и поставки товаров) спикеры давать не стали: «Прогнозы делать все-таки Свердловскстат должен по инфляции, – заявил министр Артем Бахтерев. – По моему видению, первоначально цены на удобрение увеличились, но в то же время был закрыт экспорт удобрений, и цена стабилизировалась. По запчастям тоже более-менее стабилизировалась цена. Плюс курс доллара снизился. Если говорить про импортируемые продукты, произошла переориентация на Беларусь, наших производителей. Программа импортозамещения с 2014 года действует. С тех пор мы в разы увеличили производство молока, сыра и других товаров. Видите же, что нет полок пустых, значит, и дефицита нет».

Напомним, по данным Свердловскстата на май 2022 года, за 12 месяцев цены на многие товары в Свердловской области выросли на 20-80%: сахар подорожал на 69%, капуста – на 83%, лук – на 50%, картошка – на 42% и так далее.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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