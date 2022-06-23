Овощи дешевеют, курица дорожает: как поменялись цены в магазинах

В Свердловской области за последнюю неделю подорожало мясо птицы: килограмм курицы стоит уже почти 192 рубля. Зато стали дешеветь сезонные овощи, хотя и не все: картошка и морковь по-прежнему дорожают.

По данным еженедельного мониторинга Свердловскстата, охлажденное мясо курицы за неделю выросло в цене почти на 4% и стоит 192 рубля за килограмм. Также подорожали на 1,5% сосиски (546 рублей за килограмм), на 1,2% – сыры (771 рублей), на 2-3% – печенье и конфеты.

Цены на некоторые сезонные овощи за последнюю неделю снизислись. Например, на 10% дешевле стали помидоры (125 рублей/кг), на 5,5% – свекла (61 рубль/кг), на 6% – капуста (52 рубля/кг). Картофель и морковь по-прежнему растут в цене: килограмм стоит по 70 с лишним рублей.

Напомним, цены в магазинах Свердловской области почти безостановочно растут более года. За это время какие-то продукты подорожали в два раза, какие-то – на 50-70%.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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