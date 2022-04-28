В России «индекс шашлыка» за год подскочил на 31%

«Индекс шашлыка» в апреле текущего года вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель составил 2484 рубля против 1901 рубль годом ранее. Это средняя стоимость набора, в который входит маринованное мясо, шампуры, мангал, уголь и средства для розжига, пишут «Известия» со ссылкой на расчеты экспертов ресурса «Чек Индекс», который анализирует данные с 1,1 млн кассовых аппаратов.

Аналитики изучили данные о продажах маринованного мяса, шампуров, мангала, угля и средств для розжига в период с 1 по 24 апреля. Согласно их оценкам, на сам шашлык россияне в среднем расходуют 498 рублей, что на 17% больше, чем годом ранее, на комплект шампуров – 304 рубля (+30%), на мангал – 1172 рубля (+28%), на уголь – 380 рублей (+77%) и на средство для розжига – 130 рублей (+26%).

Специалисты при этом отмечают, что продажи «шашлычного набора» в натуральном выражении снизились – в нынешнем апреле россияне приобрели на 20% меньше товаров для пикника, чем в прошлом году. Но причиной падения продаж, по мнению аналитиков, стал не рост цен, а позднее начало весны.

«В апреле 2021 года «шашлычные наборы» покупали чаще именно из-за более благоприятных погодных условий», – указали эксперты. Они ожидают, что спрос восстановится в начале мая – с потеплением россияне потянутся на дачи.

Москва, Наталья Петрова

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