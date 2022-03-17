За неделю в Свердловской области сахар подорожал на 20%

За одну неделю, с 4 по 11 марта, сахар-песок в Свердловской области стал дороже на 19,91% (72 рубля 52 копейки за 1 кг). Об этом сообщает сегодня пресс-служба Свердловскстата.

Среди других продуктов, цены на которые заметно выросли, – шоколадные конфеты (+7,32%), томаты свежие (+10,93%), капуста белокочанная свежая (+7,10%), бананы и морковь (+6,66). Примерно на 2% дороже стали соль и растительное масло. Не изменились или изменились незначительно с 4 по 11 марта цены на мясо, мясопродукты, молочные продукты, хлеб, крупы, макаронные изделия.

Как уже сообщал «Новый День», ажиотажный спрос на продукты долгого хранения, особенно на сахар, начался в первые дни марта и не прекратился даже тогда, когда цены выросли. Некоторые торговые сети ввели ограничение на отпуск товаров: сахара – не более 5 кг в одни руки, крупы – не более 10 упаковок, растительного масла – не более 5 бутылок и так далее. Так ретейл пытался бороться с дефицитом.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»