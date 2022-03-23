ФАС не нашла в Свердловской области незаконного завышения цен на продукты

Управление ФАС по Свердловской области не нашло в магазинах региона признаков необоснованного повышения цен на социально значимые продукты питания. Об этом сообщается в ответе ведомства на запрос редакции.

Всего в марте 2022 года в управление поступило 304 сообщения от граждан о повышении цен, главным образом – на продукты питания. Но при проведении ежедневного мониторинга торговых сетей УФАС не обнаружило признаков необоснованного повышения цен, злоупотребления доминирующим положением на рынке, картельных сговоров или других нарушений антимонопольного законодательства.

В УФАС также сообщили, что Россия полностью обеспечивает себя основными продуктами питания, в том числе сахаром. Его отсутствие в отдельных магазинах может быть связано с ажиотажным спросом, который «подогревается недобросовестными участниками рынка».

«По вопросам необоснованного роста цен на социально значимые товары можно обращаться на горячую линию на сайте ФАС России либо через сайт Свердловского УФАС России – баннер «Обнаружили завышение цен на продовольствие? Сообщите!». Полученные сведения будут использованы для выявления и пресечения необоснованного роста цен, а также принятия мер в отношении недобросовестных участников рынка», – резюмируют в УФАС.

Как уже сообщал «Новый День», по данным Свердловскстата с 4 по 11 марта сахар-песок в Свердловской области стал дороже на 19,91% (72 рубля 52 копейки за 1 кг). Среди других продуктов, цены на которые заметно выросли, – шоколадные конфеты (+7,32%), томаты свежие (+10,93%), капуста белокочанная свежая (+7,10%), бананы и морковь (+6,66). Примерно на 2% дороже стали соль и растительное масло. Не изменились или изменились незначительно с 4 по 11 марта цены на мясо, мясопродукты, молочные продукты, хлеб, крупы, макаронные изделия.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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