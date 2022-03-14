Ритейлеры Екатеринбурга пытаются удержать цены в магазинах на прежнем уровне, но это ненадолго

Все ритейлеры Свердловской области ежедневно получают письма о повышении отпускных цен от десятков производителей, – сообщают владельцы бизнеса. При этом на конечной стоимости товаров, которые видит покупатель в магазине, это пока не сильно сказывается. Сетевики стараются удержать цены, либо минимизировать их рост, применяя внутреннюю оптимизацию. Но бесконечно так продолжаться, конечно, не может.

«Вы заметили повышение цен в магазинах в последние дни? Я не только про нашу сеть, я про все магазины. Пока такого нет. Потому что мы делаем все возможное, чтобы отсрочить, либо минимизировать рост стоимости для конечного покупателя, – прокомментировал ситуацию на рынке президент и собственник сети магазинов «Елисей» Александр Оглоблин. – Ритейл меньше всего заинтересован в повышении цен, потому что тогда уйдет покупатель. Поэтому конкретно даты – когда все будет дороже – я назвать не могу».

Александр Оглоблин также отметил, что он не может назвать точный процент роста цен, особенно после того, как предпринимателю пришло письмо от Федеральной антимонопольной службы. Напомним, на прошлой неделе Оглоблин выложил в соцсети фотографию с десятком писем от производителей, которые предупреждают магазины о росте цен на продукцию.

«Меня предупредили, что мои сообщения о повышении цен производителями, якобы, влияют на ажиотажный спрос и поведение самих поставщиков. Я вынужден руководствоваться в том числе этим. И под угрозой штрафа в 1 миллион рублей не могу говорить о том, на сколько поставщики цены поднимают», – прокомментировал президент «Елисея». Однако, по его словам, письма от поставщиков продолжают приходить каждый день. Речь не только о продуктах питания. О росте цен сообщают и поставщики косметики, и бытовой химии.

В сети магазинов «Кировский» на вопросы корреспондента «Нового Дня» об уведомлениях от поставщиков продуктов отреагировали неоднозначно. «Как вы думаете, если все торговые сети получили такие письма? Мы тоже получили. Все магазины зависят от поставок свинокомплекса «Уральский», хлебокомбината «Смак» и других, которые предупредили о повышении цен», – заявила в беседе с корреспондентом «Нового Дня» пресс-секретарь сети «Кировский» Ольга Нагибина и бросила трубку, не желая отвечать на другие вопросы.

Президент Ассоциации «Товароведы-менеджеры» Екатеринбурга Ольга Васькова тоже считает, что местные ритейлеры не будут повышать цены, чтобы выдержать конкуренцию с федеральными сетями. Хотя, конечно, бесконечно сдерживать стоимость не получится. Но это – совсем не повод, чтобы бежать закупать сейчас крупу и сахар.

«Повышение цен будет, это связано с общей нестабильной ситуацией в мире, в России, в Свердловской области. Но оно не будет настолько высоким, чтобы сейчас опустошать свои кошельки и скупать продукты про запас, устраивать ажиотаж. Голода точно не будет, не будет пустых полок в магазинах, – говорит Ольга Васькова. – Мы живем в рыночных условиях уже 30 лет. Даже если кто-то из поставщиков уйдет с российского рынка, найдем других. Рынок не терпит пустоты».

Напомним, ранее ФАС сообщила, что федеральные сети тоже ограничили наценки на некоторые виды товаров на уровне 5%. Речь идет о магазинах «Карусель», «Перекресток», «Пятерочка», «Ашан», «Атак», «О'Кей» и «Магнит». Механизм ограничения наценок ранее разработали ФАС, Минпромторг и Минсельхоз России.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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