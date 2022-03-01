Четыре федеральных сети ограничат наценки на ряд продуктов

Крупнейшие сети гипермаркетов обещают ограничить наценку на социально значимые продукты в размере 5%.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ФАС России, инициатива ретейлеров стала ответом на предложения государственных органов об обеспечении населения продуктами питания по доступным ценам.

Напомним, механизм ограничения торговыми сетями наценок на отдельные виды социально значимых продуктов разработали Минпромторг и Минсельхоз России. В его рамках ретейлеры добровольно принимают на себя обязательства о минимизации торговых наценок на 4 категории социально значимых товаров – молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи «борщевого набора».

«Конкретные товарные позиции внутри каждой категории ретейлеры определяют самостоятельно. Это должны быть товары отечественного производства, наиболее востребованные по объемам продаж и представленные в магазинах в достаточном количестве», – уточнили представители надзорного органа.

Ценники на продукты с ограниченными наценками на полках магазинов будут сопровождать соответствующие ценникодержатели или пометка «Социальный товар».

Одни ретейлеры вводят ограничения с 1 марта, другие – с 3 марта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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