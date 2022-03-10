Министр свердловского АПК: «Повышение цен на хлеб экономически обосновано»

Министр АПК Свердловской области Артем Бахтерев дал разъяснения по поводу резкого повышения цен на хлебобулочные изделия в регионе. Ранее СМИ сообщали, что хлеб от свердловских производителей подорожает из-за увеличения стоимости импортного маргарина и упаковки. Обновление ценников прогнозируется 15 марта.

«Сообщения в средствах массовой информации были немножко искажены. Изначально, еще в декабре 2021 года, производители хлеба предупредили торговые сети о традиционном повышении цены на хлеб на 10% в первом квартале 2022 года. Мы считаем, что это обоснованный рост цены, прежде всего по экономическим показателям. По фактам необоснованного роста цен на хлеб будет проводиться проверка. Хлеб из социальной корзины не предусматривает импортных компонентов, в том числе маргарина. Критического роста цен на хлеб быть не должно», – заявил чиновник.

Первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Шмыков заверил, что региональное правительство контролирует ситуацию с запасами продуктов на складах, а также следит за ростом цен в торговых сетях. «Если честно, сахара в стране достаточно, заводы недозагружены. Поэтому сегодня не нужно торопиться [закупать продукты]. Хочется обратиться к жителям: всё есть, всего достаточно. Если где-то что-то закончилось, обязательно будет подвезено. Мы проводим эту работу с торговыми сетями. Если мы увидим грубое завышение цен, последуют обращения в ФАС», – сообщил Шмыков. Он подчеркнул, что мониторинг цен также ведется в аптечных сетях.

Как ранее писал «Новый День», в магазинах Екатеринбурга возник ажиотажный спрос на некоторые продукты. С полок исчезают соль, сахар, а также крупы и макароны. По словам кассиров, люди покупают несколько упаковок продуктов «про запас», так как боятся дальнейшего роста цен.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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