McDonald's в Екатеринбурге пока работает, но директора не знают, как быть дальше

В Екатеринбурге рестораны быстрого питания McDonald's сегодня продолжают работать. Как пояснила «Новому Дню» директор одной из точек на условиях анонимности, рестораны на Урале открыты по договорам франчайзинга. Решение закрывать или нет общепит будет принято в пятницу, 11 марта.

«Мы сами все в шоке [от вчерашней новости о закрытии McDonald's в России]. Конкретно нам по закрытию и дальнейшей работе пока ничего толком не сказали. Информация появится в пятницу, 11 марта. Пока продолжаем работать, – рассказала директор одного из «Макдоналдсов». Она также добавила, что в Екатеринбурге рестораны открыты по франшизе, то есть не подчиняются напрямую головному офису.

«В последнее время на нас обрушилось очень много негатива», – говорит девушка.

Напомним, накануне глава компании McDonald's Крис Кемпчински сообщил газете Washington Post, что закрывает все 850 ресторанов в России из-за конфликта на Украине. При этом исполнительный директор уверяет, что будет продолжать платить зарплату своим 62 000 сотрудникам, «которые вложили свое сердце и душу в наш бренд McDonald's». Когда компания вернется на рынок, «угадать невозможно», говорит Кемпчински.

По данным газеты Washington Post, McDonald's владеет 84% своих магазинов в России и только 16% принадлежат франчайзи.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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