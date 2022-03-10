Алкоголь марок, которые уходят из России, уберут с полок в магазинах

Сегодня в Екатеринбурге еще будут продавать алкогольные напитки, производители которых приостанавливают коммерческую деятельность в России.

Американский виски Jack Daniel's и водка Finlandia должны пропасть с полок российских магазинов. Однако в Екатеринбурге санкционный алкоголь продавать продолжают, с полок он не пропал. Как сообщил корреспонденту «Нового Дня» сотрудник одного из магазинов сети «Красное и Белое», никаких распоряжений о снятии виски и водки с продажи пока не поступало.

«Сегодня точно еще будем продавать, распоряжений не было. Если скажут, то только завтра уберем, но пока ничего не говорили. Скорее всего, это будет завтра решаться. Вы уже третья за утро спрашиваете», – пояснил собеседник агентства.

Отметим, что завтра, 11 марта, должна появиться информация о закрытии McDonald's в Екатеринбурге – рестораны также приостанавливают работу в России.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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