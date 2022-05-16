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Понедельник, 16 мая 2022, 14:04 мск

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McDonald's продает свой бизнес в России

Фото: Pixabay

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's уходит с российского рынка. В компании заявили о продаже бизнеса в РФ.

«После более чем 30 лет работы в стране корпорация McDonald's объявила о выходе с российского рынка и инициировала процесс продажи своего российского бизнеса», – говорится в пресс-релизе.

Исполнительный директор McDonald's Крис Кемпчински назвал сложившуюся ситуацию сложной и не имеющих прецедентов. При этом, по его мнению, она имеет серьезные последствия, передает The New York Times.

О приостановке работы в России McDonald's объявил 14 марта. Тогда в компании заявили, что в связи с возникшими операционными, техническими и логистическими сложностями стало невозможно обеспечить бесперебойную работу, поддержание ключевого ассортимента, высокие стандарты качества. В некоторых российских городах рестораны не закрывались.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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